В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку мэра города Прокопьевска Вячеслав Старченко. Градоначальник устроил банкет несмотря на трагедию на шахте "Листвяжная", где при взрыве погиб 51 человек.

Как выяснилось, сотрудники администрации Прокопьевска отмечали назначение Вячеслава Старченко на должность нового главы.

- В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей, - возмутился Сергей Цивилев.

Вячеслава Старченко освободили от новой должности.

- У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать, - заметил глава Кузбасса.