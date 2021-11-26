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26.11.2021 06:03
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе возобновлены горноспасательные работы на шахте "Листвяжная"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе возобновились горноспасательные работы.

Фото: sergey_tsivilev/ instagram.com
Горняк рассказал, как смог спастись при взрыве на шахте "Листвяжная"

- На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч кубометров, который естественным образом заполнится метаном.

Спасатели также планируют продолжить инертизацию выработок. Для тушения возможных очагов возгорания в "Листвяжной" пробурят скважину.

Ожидается, что приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20 процентов, в результате опасность взрыва снизится. После этого будет принято решение о продолжении поисковых работ в шахте, где до сих пор остаются несколько десятков горняков.

Впрочем, надежды на то, что они будут найдены живыми, уже нет. Пропавшие 35 горняков официально признаны погибшими. Общее число погибших при взрыве в "Листвяжной" составило 52 человека - 46 шахтеров и 6 горноспасателей.

- В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей, - сообщает Сергей Цивилев.

Горноспасатели пострадали при проведении поисковых работ. У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, у десяти - отправление продуктами горения.

По данным правительства Кузбасса, вероятная причина аварии на шахте - взрыв метано-воздушной смеси.

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