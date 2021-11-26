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26.11.2021 11:44
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе выбравшийся из шахты мужчина оказался спасателем

Текст: Наталья Граф

В Кузбассе самостоятельно вышедший из шахты мужчина оказался спасателем.
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Это Александр Заковряшин, помощник командира взвода ВГСВ № 2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ". Как сообщает МЧС России, ему 51 год, на службе он находится с 2011 года.

В настоящее время Заковряшин госпитализирован, проходит обследования. Спасатель находится в сознании.

Сегодня утром на прощании с погибшими горноспасателями Александра Заковряшина посмертно наградили Орденом мужества. В МЧС отметили, что у командира взвода остались жена и сын.

Однако только что стало известно, что чудеса случаются. Заковряшин провел в загазованной шахте более суток, но сумел выбраться на поверхность.

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