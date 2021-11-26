В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная"

У здания официального представительства Кузбасса в Москве появился стихийный народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная", сообщает ТАСС.

Рядом со зданием представительства на Ленинском проспекте уже в обед выстроилась длинная очередь: люди несли цветы, многие зажигали лампады. В специальной книге каждый может оставить слова соболезнования и поддержки близким горняков и спасателей.

Взрыв метана в шахте "Листвяжная" стал одним из крупнейших трагических случаев на подобных объектах. По последним данным, в результате трагедии погибли более 50 человек: среди них - рабочие и горноспасатели, отправившиеся на их поиски.