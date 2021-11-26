Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"

Администрация правительства Кузбасса опубликовала список погибших при взрыве на горной выработке "Листвяжная" по состоянию на 26 ноября.

В списке 51 человек - 46 шахтеров и 5 горноспасателей, пропавших при поисковых работах на шахте.

Среди погибших одни мужчины в возрасте до 55 лет. Самому молодому из них - Илье Липиленко - было всего 23 года.

Напомним, вчера утром на шахте "Листвяжная" в поселке Грамотеино взорвался метан, затем произошел пожар и началось сильное задымление. Из-за сильной концентрации опасного газа поисковые работы в забое пока приостановлены. Спасатели изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч кубометров, который должен естественным образом заполнится метаном.

Ожидается, что приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20 процентов, в результате опасность взрыва снизится. После этого будет принято решение о продолжении поисковых работ в шахте

Сегодня во многих городах страны организуются стихийные мемориалы. Россияне несут цветы и зажженные свечи к стихийным мемориалам - в память о погибших в шахте горняках и спасателях.