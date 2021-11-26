В России организуют стихийные мемориалы в память о погибших шахтерах

Россияне несут цветы и зажженные свечи к стихийным мемориалам - в память о погибших при взрыве в кузбасской шахте "Листвяжная" горняках и спасателях.

- В Москве люди несут цветы, оставляют свои соболезнования возле представительства Правительства Кузбасса при Правительстве РФ, - сообщает администрация правительства Кузбасса. - В Кемерове стихийный мемориал организован у монумента "Память шахтерам Кузбасса", созданного Эрнстом Неизвестным.

Жители Новокузнецка отдают дань памяти погибшим у памятника "Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова" в Куйбышевском районе.

Как уже сообщала "РГ", в поселке Грамотеино, где произошел взрыв, люди несут цветы на аллею шахтерской славы. Здесь расположен мемориал работникам ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец". Весь город скорбит.

В социальных сетях ежеминутно появляются слова соболезнования в адрес родных и близких погибших.