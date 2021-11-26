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26.11.2021 11:27
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе жители несут цветы к мемориалу погибшим шахтерам

Текст: Наталья Граф

Жители Кузбасса несут цветы и свечи на аллею шахтерской славы в поселке Грамотеино, где произошел взрыв на шахте "Листвяжная".

В Кузбассе число пострадавших при взрыве в шахте возросло до 63

- На аллею шахтерской славы в Грамотеино беловчане понесли цветы, - рассказал глава Беловского городского округа Кемеровской области Алексей Курносов. - Здесь расположен мемориал работникам ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец". Весь город скорбит.

Напомним, вчера утром в шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, после которого начался пожар и сильное задымление. Первоначально сообщалось о том, что при аварии погибли 46 горняков и 6 спасателей. Но сегодня один из считавшихся погибшим шахтеров самостоятельно выбрался на поверхность. Он находится в шоковом состоянии.

Поисковые работы в "Листвяжной" приостановлены из-за высокой концентрации метана в шахте.

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