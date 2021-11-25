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25.11.2021 22:00
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе на шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, погибли 11 горняков

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
В четверг, 25 ноября, около 8 часов 35 минут утра по местному времени в рабочем поселке Грамотеино прогремел взрыв. По предварительным данным, в одном из штреков шахты "Листвяжная" произошел хлопок метановоздушной смеси.

Начался пожар и сильное задымление. В этот момент под землей находились 285 горнорабочих. В первые часы после аварии 237 из них удалось поднять на поверхность, затем еще двух.

- В больницы было доставлено 49 пострадавших, - рассказал "РГ" представитель Кузбасского областного центра медицины катастроф Антон Дужик. - Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Практически у всех шахтеров диагностировано отравление продуктами горения, они проходят обследования.

После аварии без вести пропали 46 горняков из двух рабочих смен. Связь с ними потеряна. Работу шахты приостановили.

- Развернуты все имеющиеся спасательные средства в регионе. В шахте работают 19 отделений горноспасателей, которые проверяют все выработки, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках. Из 40 километров участков горных выработок обследовано более 18 километров.

Однако надежда на то, что пропавшие шахтеры найдутся живыми, терялась с каждым часом поисковых работ. Хотя изначально местные власти сообщали о том, что газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая. Но в шестом часу вечера горноспасатели были вынуждены экстренно покинуть шахту - появилась угроза нового взрыва.

К концу рабочего дня также стало известно, что в шахте по-прежнему остаются 46 горняков. И 11 из них погибли.

Прокуратура начала на "Листвяжной" проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". В горной выработке работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

И скорее всего эта версия причины трагедии будет верной. Рабочие говорят, что перед пересменкой шахтеров приборы предупреждали руководство о возможной опасности. Но горняков все равно отправили на работу.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
Генпрокуратура: Предварительная причина ЧП на шахте "Листвяжная" - взрыв метана

Как выясняется, только в этом году надзорные органы проверяли шахту девять раз! Но если в апреле на "Листвяжной" было обнаружено множество нарушений - в частности, проверяющие обращали внимание на то, что в штреке, где произошел взрыв, отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара, то в последний раз сотрудники Ростехнадзора приходили на "Листвяжную" с проверкой ... за сутки до трагедии.

И на этот раз никаких нарушений найдено не было? Неужели ничего не предвещало беды? И почему даже многочисленные проверки шахты не смогли предотвратить трагедию? На эти и другие вопросы предстоит найти ответы следствию.

Тем более это уже не первая трагедия со взрывом метана на данной шахте. В январе 1981 года на "Листвяжной" произошел взрыв метана в аккумулирующем штреке от короткого замыкания в кабеле для фары комбайна К-56МГ, погибло 5 человек. А в октябре 2004 года на шахте вновь взорвалась метановоздушная смесь. Погибли 13 человек...

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области шахтеров и поручил сделать максимум для помощи пострадавшим.

В правительстве Кузбасса отметили, что программы по поддержке всех родственников погибших и пострадавших при аварии уже подготовлены. Руководство шахты "Листвяжная" также приняло решение о помощи семьям погибших шахтеров и пострадавших. Представитель компании "СДС-Уголь" Татьяна Думенко сообщила "РГ", что помимо положенных по законодательству выплат, семьи погибших получат от предприятия по 2 миллиона рублей. "Дополнительные выплаты также будут начислены и пострадавшим при аварии горнякам. Сумма компенсаций будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью", - отметила она.

В области по погибшим шахтерам объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

МЧС

Вчера днем врио главы МЧС России Александр Чуприян провел заседание правительственной комиссии по ЧП на шахте "Листвяжная" и срочно вылетел спецбортом в Кемерово.

Перед вылетом он сообщил, что на месте трагедии работают сотрудники Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона регионального главка МЧС, Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, отряда "Центроспас", подразделения Министерства внутренних дел России и Минздрава России. Всего - 173 человека и 39 единиц техники.

Под вечер, к моменту приостановки поисково-спасательных работ из-за высокого уровня метана в штольне, было обследовано порядка 20 километров подземных выработок и определены места нахождения шахтеров, которых к тому времени не удалось найти и поднять на поверхность из задымленного штрека.

Был определен и очаг пожара - в вентиляционной штольне, разрушений шахты нет, но сохранялась угроза взрыва.

По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Причиной инцидента, по информации ТАСС, полученной в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе РГ-Видео РГ-Фото

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