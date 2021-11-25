СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту задымления в горной выработке на шахте "Листвяжная", в результате которого 1 человек погиб и 45 пострадали.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 217 УК РФ - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщает СК по Кемеровской области.

На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.

На данный момент неизвестна судьба еще 48 горняков, которые остаются в шахте после задымления. Они не выходят на связь.