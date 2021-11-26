Заксобрание Новосибирской области поддержало закон о введении QR-кодов

На обсуждение 14-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области был вынесен проект федерального закона № 17357-8, которым вносятся изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса).

Депутаты большинством голосов поддержали поправки, согласно которым граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, принимают региональные власти.

Выступая перед депутатами, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова отметила, что мир пришел к пониманию того, что COVID-19 - это "всерьез" и "надолго".

- Вакцинация - единственное в мире эффективное лекарство от новой коронавирусной инфекции, оно дает возможность человеку не умереть, - подчеркнула Лариса Позднякова.

Заместитель председателя комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, кандидат медицинских наук и сертифицированный эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов также отметил, что "единственный путь прекращения эпидемии смерти - это вакцинация и соблюдение ограничительных мер". Однако депутат обратил внимание на то, что в регионе вакцинация организована с серьезными недочетами.

Заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике здравоохранению, охране труда и занятости населения, главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов в свою очередь обострил проблемы доступности медицинской помощи в связи с пандемией.

- Что происходит, когда у нас случается очередная волна? От двух до десяти медицинских организаций закрываются для работы с ковидными пациентами. Ковид накладывает на поликлиники 60-70 процентов нагрузки. Из-за этого примерно около 2,5-3 тысяч наших земляков в этом году мы не смогли в плановом порядке прооперировать, - сообщил Анатолий Юданов.

Высказался на эту тему и вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов. Он считает, что необходима доработка законопроекта: самые главные проблемы для общества в нем не отражены.

- Мы обязательно подготовим предложения в дополнение федерального закона. Но на данной стадии фракция КПРФ в заксобрании не поддерживает данный вариант федерального закона, - заявил Владимир Карпов.

Возражения по принятию федерального законопроекта высказали также представители фракции "Новые люди" и "Справедливой России - Патриоты - За правду".

Председатель заксобрания Андрей Шимкив напомнил, что главная задача проекта федерального закона - дать полномочия губернатору региона принимать решение о введении ограничительных мер.

- Губернатор будет решать вводить или не вводить ограничения. Но задумайтесь: 1250 человек умирает в день. Государство для того и государство, чтобы иногда принимать необходимые экстренные меры, - высказался Андрей Шимкив.

Спикер подчеркнул, что все предложения, прозвучавшие в ходе сессии, будут переданы депутатам Госдумы РФ.

Справка "РГ"

По сообщению главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, на 21 ноября этого года в России выявлено 9,3 миллиона случаев заболевания, свыше восьми миллионов человек выздоровели, 264 095 больных умерли. В Новосибирской области в 2020 году зарегистрировано 28 037 случаев COVID-19, умерли - 965 человек. В 2021-м заболело 51,5 тысячи человек (в 1,8 раза больше), умерло 3679 человек (в 3,7 раза больше). На 19 ноября в России привито 50,2 процента населения, в Новосибирской области - 41,2 процента.