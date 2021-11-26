Житель Красноярского края возродил запрещенную секту "Свидетели Иеговы"

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовное дело против жителя Лесосибирска. Горожанина подозревают в организации работы запрещенного в России религиозного объединения "Свидетели Иеговы", ликвидированного по решению Верховного суда за экстремистскую деятельность. Об это рассказали сегодня в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии правоохранительных органов, в 2020-2021 годах 55-летний приверженец учения "Свидетели Иеговы", зная о ликвидации в Лесосибирске, как и по всей России, этой организации, распространял ее идеологию. Для этого он использовал интернет, устраивая для адептов коллективные богослужения, пропагандируя запрещенную организацию, обучая сторонников.

Сотрудники ФСБ и МВД проводят в Лесосибирске оперативные мероприятия. Расследование продолжается.