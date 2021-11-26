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26.11.2021 03:20
Рубрика: Экономика

Бизнес-климат в регионе Кавминвод становится все более привлекательным

Текст: Екатерина Ковалевская
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Кавказские Минеральные Воды ежегодно посещает около одного миллиона туристов. Большинство из них едут поправить здоровье и улучшить самочувствие с помощью уникальных минеральных вод, целебных грязей, прогулок по терренкурам и лечебных процедур, отпускаемых санаториями. Однако власти края нацелены на то, чтобы разнообразить туристическую палитру курортного региона, в том числе привлекая инвесторов.
Главные Нарзанные ванны в Кисловодске реконструированы на средства частного инвестора. Фото: Екатерина Ковалевская Главные Нарзанные ванны в Кисловодске реконструированы на средства частного инвестора. Фото: Екатерина Ковалевская
Главные Нарзанные ванны в Кисловодске реконструированы на средства частного инвестора. Фото: Екатерина Ковалевская

Конечно, предпринимателям в первую очередь интересны территории, где есть льготный режим налогообложения, нет проблем с выделением земель, имеется сопутствующая инфраструктура. На Ставрополье инвесторам готовы предложить максимально выгодные условия. Для этого в том числе действует государственная программа Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс", которая в совокупности с другими нормативными актами позволила значительно повысить инвестиционную привлекательность Кавминвод.

Фото: Татьяна Барыбина/РГ
На Ставрополье с начала года приехали больше миллиона туристов

Как рассказали в министерстве туризма и оздоровительных курортов СК, для туристского и гостиничного бизнеса разработаны различные меры государственной поддержки как федерального уровня, так и региональные. В частности, можно получить льготный кредит на строительство инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, необходимой для реализации инвестпроектов в рамках развития туркластеров. Общественные и предпринимательские инициативы в рекреационной сфере также поддерживаются грантами.

Краевое законодательство позволяет освобождать бизнес от уплаты налога на имущество, если к реализации предлагается инициатива с капитальными вложениями на сумму свыше 300 миллионов рублей. Компании с особо значимыми для региона инвестпроектами могут рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль организаций. Кроме того, действует два постановления СК: одно предусматривает предоставление без проведения торгов в аренду земельных участков для реализации масштабных проектов, а второе позволяет после проведения соответствующего аукциона передавать инвесторам объекты культурного наследия на условиях льготной аренды.

"Доходы граждан - величина, производная от уровня инвестиций, количества рабочих мест, размера зарплат. Поэтому привлечение инвесторов в край, формирование максимально комфортных и выгодных условий для реализации новых проектов - одна из важнейших задач руководителей на местах: от региональных министров до главы территории", - считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В последние годы в крае активно занимаются устранением инфраструктурных ограничений, которые мешают развивать территории. С 2015-го по 2020-й благодаря федеральным целевым и государственным программам из бюджета в социальные, транспортные и коммунальные объекты Кавминвод вложено свыше 21 миллиарда рублей. За тот же период частные компании инвестировали в курортный регион более 133 миллиардов. Все это привело к росту турпотока на 30 процентов.

Дальнейшее инфраструктурное развитие КМВ во многом связано с региональным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства" (разработан в рамках соответствующего нацпроекта) и Комплексным планом, утвержденным для Кавминвод распоряжением правительства РФ в сентябре нынешнего года. В него вошло 41 мероприятие, при этом 24 касаются модернизации инженерной, транспортной и курортной инфраструктур (на это потребуется более 50 миллиардов рублей).

"Мы последовательно работаем над повышением туристической привлекательности края и улучшением инвестиционного климата в регионе КМВ. Серьезнейшим сдерживающим фактором здесь является состояние инфраструктуры. Коммунальные сети, которые проектировались и строились полвека назад, не отвечают современным потребностям и нуждаются в модернизации. Это очень значительный объем работ, и региону выполнить в одиночку их невозможно", - отметил Владимир Владимиров.

В крае активно занимаются устранением инфраструктурных ограничений, которые мешают развивать города-курорты

По мнению директора Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Азамата Тлисова, нарастание антропогенной нагрузки на курортные территории выводит реконструкцию систем водоснабжения и доочистки в городах КМВ в число первоочередных государственных задач.

"На курортах федерального значения инженерные коммуникации должны соответствовать их статусу, особенно в условиях жесткой конкуренции на туристическом рынке, - считает заместитель директора Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Наталья Киселева. - Ситуация с инфраструктурой определяет в целом уровень социально-экономического развития региона и качество жизни населения".

Реконструкция водопроводов, сетей канализации, ливневок также поможет снять инфраструктурные ограничения для работающего в курортной сфере бизнеса. С современными сетями проще станет обновлять санатории и гостиницы, строить новые объекты.

"Ставрополью необходим не инерционный сценарий, а взрывной рост инвестиций. На выделяемые на развитие КМВ из федерального бюджета 50 миллиардов рублей мы должны привлечь в 10 раз больше частных инвестиций", - заявил Владимир Владимиров.

Сегодня в крае работает почти 600 различных средств размещения, конечно, большинство из них находится на Кавминводах. Также функционирует около 120 санаториев. Спрос на услуги отелей и здравниц растет, в последние годы динамика особенно впечатляющая. Недаром инвесторы все активнее заходят на территорию, причем они предлагают к реализации проекты, не только связанные с увеличением номерного фонда, но и направленные на то, чтобы разнообразить досуг отдыхающих.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Например, в Ессентуках московская компания создает развлекательную зону в Парке Победы. Здесь появится колесо обозрения высотой 65 метров (самое большое в КМВ), кабинки которого оснастят кондиционерами и системой обогрева. Кроме того, заработают аттракцион "Лодка" (качели без переворота), малый и большой батуты, тиры, цепочная карусель, веревочный парк, анимационная зона. В Пятигорске тем временем обсуждается создание базы для спортивного пейнтбола. В Железноводске и Кисловодске строят новые санатории, в Ессентуках - центр корейской медицины с чайным домиком и медитационным садом. В общей сложности сейчас в туристской отрасли края с участием российских и зарубежных инвесторов реализуется 41 проект, который позволит создать 4,7 тысячи рабочих мест. Суммарные вложения в них превысят 45 миллиардов рублей. Так, уже скоро в Железноводске откроется новая большая здравница на 480 мест.

Кстати, в 2020-м, несмотря на пандемийные и экономические проблемы, в регионе завершили 17 инвестиционных проектов, направленных на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. Всего же за последние годы в КМВ построены и введены в эксплуатацию около 80 объектов в туристской сфере на общую сумму около 70 миллиардов рублей.

Сейчас в крае обсуждается реализация программы льготного кредитования для поддержки строительства современных гостиниц, санаториев, пансионатов. Речь идет об объектах площадью не менее 5000 квадратных метров или имеющих 120 и более номеров. Что касается категории, то она должна быть не ниже "трех звезд". Программой уже заинтересовались предприниматели.

Дополнительным подспорьем для бизнеса с нынешнего года станет национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который также включает различные виды господдержки, например, предоставление льготных кредитов на строительство и реконструкцию коллективных средств размещения. Предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного дела, смогут получить финансирование по ставке от трех до пяти процентов годовых.

"Туризм - одна из ключевых отраслей в регионе, поэтому нацпроект имеет особое значение для нашего края. Он открывает перед Ставропольем новые перспективы. Мы активно взаимодействуем с федеральным центром, чтобы полноценно использовать новые возможности, - отметил губернатор. - Край подготовил предложения по развитию туристской и инженерной инфраструктуры КМВ на общую сумму около 36 миллиардов рублей. Средства на проектирование этих объектов уже выделяются из регионального бюджета".

Кстати

Немало возможностей открывает создание в городах-курортах КМВ инвестиционных площадок, предназначенных для строительства отелей, здравниц и сопутствующей инфраструктуры. Две из них появятся в Кисловодске ("Солнечная долина" и "Экосистемный экологический курорт в поселке Левоберезовский"), одна - в Ессентуках ("Капельная балка"), еще одна - в Пятигорске ("Район горы Лысая") и две - в Железноводске ("Район горы Развалка" и "Район Курортного озера "30-ка"). Их сформируют в рамках Комплексного плана развития Кавминвод.

Согласно предварительным расчетам, таким образом удастся привлечь около 70 миллиардов рублей внебюджетных средств, что позволит увеличить турпоток до пяти миллионов человек в год. Как сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов СК, в КМВ предполагается сформировать особую экономическую зону, на ее территории для резидентов будет действовать пониженная ставка налога на прибыль, инвесторов освободят от уплаты налога на имущество и налога на землю на срок до 10 лет.

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