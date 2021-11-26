Для регионов Северо-Кавказского федерального округа разработано 35 проектов, направленных на развитие перспективных отраслей экономики: туризма, сельского хозяйства, промышленности и жилищного строительства.

"По каждому региону определены пять ключевых вопросов и столько же прорывных проектов. Они в наибольшей степени смогут оказать влияние на темпы роста выпуска товаров и услуг, повышение доходов жителей и будут способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал, а также росту численности занятых в экономике", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию СКФО.

Он назвал округ непростым, накопившим не решавшиеся долгие годы проблемы, но перспективным, с не до конца реализованными возможностями. "Конечно, для полного раскрытия всего потенциала округа потребуются значительные усилия, время и инвестиции", - подчеркнул глава кабмина.

"Очень важно, чтобы все жители Северного Кавказа почувствовали на себе реальные изменения: чтобы улучшались их бытовые условия, появлялись возможности для саморазвития, роста профессиональной квалификации в соответствии с современными требованиями рынка", - заявил Мишустин.