В Ингушетии 200 молодых людей трудоустроят на промпредприятие

На заводе алюминиевых профилей в Ингушетии создадут более 200 новых рабочих мест, на которые будут трудоустроены молодые жители республики. Это стало совместным решением руководства предприятия и республиканского комитета по делам молодежи, которые подписали соответствующее соглашение.

На производство планируется принять на работу студентов и безработных молодых людей. Как рассказал председатель молодежного комитета Анзор Мархиев, заявки от желающих получить работу на предприятии собирает региональное отделение российских студенческих отрядов.

- Это знаковое решение, ведь у такого большого количества молодежи республики появится возможность трудоустроиться, - отметил Мархиев.

Ранее комитет по делам молодежи Ингушетии заключил аналогичное соглашение о приеме на работу на новую республиканскую швейную фабрику более 400 студентов. Всего с начала года благодаря предпринятым властями региона мерам по снижению безработицы смогли найти работу более 7300 человек.

По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, это сравнительно хороший результат, так как всего в программе по трудоустройству регионального министерства труда, занятости и социального развития числятся около 17 тысяч человек. А возможностей для трудоустройства в регионе немного. С советских времен и долгое время Ингушетия являлась аграрным регионом, в котором практически не было промышленных предприятий.

Сейчас в республике поставили планку - до конца года достичь показателя занятости населения до уровня 2019 года, для чего нужно создать около двух тысяч дополнительных рабочих мест.