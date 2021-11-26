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26.11.2021 11:02

В Ингушетии 200 молодых людей трудоустроят на промпредприятие

Текст: Алена Ларина
На заводе алюминиевых профилей в Ингушетии создадут более 200 новых рабочих мест, на которые будут трудоустроены молодые жители республики. Это стало совместным решением руководства предприятия и республиканского комитета по делам молодежи, которые подписали соответствующее соглашение.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

На производство планируется принять на работу студентов и безработных молодых людей. Как рассказал председатель молодежного комитета Анзор Мархиев, заявки от желающих получить работу на предприятии собирает региональное отделение российских студенческих отрядов.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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- Это знаковое решение, ведь у такого большого количества молодежи республики появится возможность трудоустроиться, - отметил Мархиев.

Ранее комитет по делам молодежи Ингушетии заключил аналогичное соглашение о приеме на работу на новую республиканскую швейную фабрику более 400 студентов. Всего с начала года благодаря предпринятым властями региона мерам по снижению безработицы смогли найти работу более 7300 человек.

По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, это сравнительно хороший результат, так как всего в программе по трудоустройству регионального министерства труда, занятости и социального развития числятся около 17 тысяч человек. А возможностей для трудоустройства в регионе немного. С советских времен и долгое время Ингушетия являлась аграрным регионом, в котором практически не было промышленных предприятий.

Сейчас в республике поставили планку - до конца года достичь показателя занятости населения до уровня 2019 года, для чего нужно создать около двух тысяч дополнительных рабочих мест.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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