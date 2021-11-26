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26.11.2021 10:52

В Ингушетии увеличится производство тепличных овощей

Текст: Алена Ларина (Магас)
Республиканский тепличный комплекс "Сунжа" скоро планирует выйти на полную мощность. В будущем году на нем рассчитывают выращивать около 23 тысяч тонн продукции в год. По информации председателя совета директоров ингушского агрокомбината Хаджибикара Албакова, на первом этапе реализации проекта объем инвестиций в него составил 1,7 миллиарда рублей, второй этап предусматривает вложение уже 6,3 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Расширение производства планируется завершить к концу следующего году. Сейчас тепличный комплекс имеет площадь более 104 квадратных метров и может выращивать пять тысяч тонн продукции ежегодно. На нем применяется перспективная технология посадки томатов в лотки с подачей питательного раствора, регулирование которой происходит с помощью компьютеризированной системы.

Фото: Алена Ларина/РГ
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У агрокомбината есть собственная метеостанция. А теперь его руководство планирует построить электрическую подстанцию, рассчитанную на суммарная мощность в 126 мегаватт. Причем, это будет первая в регионе подстанция высокого класса напряжения для питания промышленных предприятий. Она сможет обеспечивать электричеством не только теплицы, но часть населения города Сунжа, а также завод по производству отопительных радиаторов и крупное садоводческое предприятие.

Кстати, ингушские садоводы собрали в этом году большой урожай яблок - более 25 тысяч тонн против 17 тысяч тонн, собранных в прошлом году. Такой результат стал возможным не только благодаря благоприятным погодным условиям, но, прежде всего, инвестициям, вложенным в развитие агропромышленной компании.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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