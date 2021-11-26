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26.11.2021 19:08
Рубрика: Происшествия

В КЧР завели дело после ликвидации двоих боевиков

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии после завершения контртеррористической операции и ликвидации двух вооруженных бандитов возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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"В Карачаевском районе двое неустановленных лиц, посягая на жизнь сотрудников управления ФСБ России, открыли огонь по работникам правоохранительных органов из автоматического оружия. Однако не смогли достичь преступного результата, поскольку были ликвидированы ответным огнем на месте", сообщили в региональном управлении СК России.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК России - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия".

На месте перестрелки работают криминалисты. Расследование преступления поручено самым опытным сотрудникам СКР.

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