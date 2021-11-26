В КЧР спецназ ФСБ ликвидировал двух вооруженных боевиков

В Карачаево-Черкесии спецназ ФСБ нейтрализовал двух вооруженных бандитов, собиравшихся устроить террористический акт. В горно-лесистой местности Карачаевского района введен режим контртеррористической операции.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, режим КТО был объявлен около девяти часов утра на участке в десяти километрах юго-восточнее Карачаевска вблизи дороги "Каменномост - Учкулан" в районе слияния рек Индыш и Кубань.

При прочесывании местности на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы два вооруженных человека.

"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки боевики нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 октября в Черкесске был задержан житель Кабардино-Балкарии, который пытался изготовить самодельное взрывное устройство для подрыва отделения полиции.