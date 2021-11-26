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26.11.2021 03:30
Рубрика: Общество

Глава Петербурга назвал срок достижения коллективного иммунитета

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Санкт-Петербург, по прогнозам, выполнит план по вакцинации от коронавируса 80 процентов населения к середине января. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, отметив, что город приближается к коллективному иммунитету.

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По нормативам Минздрава, необходимо привить 3,5 млн человек - 80 процентов населения города. "Сегодня привиты 67 процентов, если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января", - цитирует ТАСС заявление главы Петербурга в эфире телеканала "78". При этом Беглов подчеркнул, что очень многое зависит от жителей.

Губернатор напомнил, что в Петербурге удалось увеличить объемы вакцинации, открыть новые пункты и увеличить мощность существующих. "В прошлую пятницу мы поставили рекорд - 39 тысяч человек", - добавил Беглов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет 50,4 процента, а в шести регионах приближается к 80 процентам. Ожидается, что в установленные сроки к необходимой цифре приблизятся Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Близки к этой цели город Москва и Липецкая область.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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