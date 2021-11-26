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26.11.2021 19:25
Рубрика: Общество

Компонент лекарств от рака оказался эффективен при болезни Альцгеймера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Принципиально новый подход к терапии болезни Альцгеймера предложили ученые из Института цитологии РАН и Уральского федерального университета. Исследователи обнаружили, что с изменениями клеток мозга могут бороться компоненты, которые входят в ряд противовоспалительных, противоопухолевых и противомикробных препаратов.

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Как сообщает Институт цитологии РАН, в ходе экспериментов на клетках мозга человека исследователи обнаружили, что данные вещества имеют большой потенциал в защите нейронов. Речь идет об использовании индолил-содержащих веществ. Они входят в состав многих препаратов, применяемых при лечение онкологических и воспалительных заболеваний, а также грибковых инфекций.

Для эксперимента ученые создали клеточную модель человека с симптомами болезни Альцгеймера. Вещества показали свою эффективность, значительно снизив токсичность бета-амилоидов.

Главной причиной развития болезни Альцгеймера ученые называют амилоидные бляшки, они формируются из пептида бета-амилоида. Эти бляшки для нейронов токсичны, нервные клетки гибнут, как следствие человек теряет память, развиваются поведенческие нарушения.

Научная групп выяснила, что соединения с индолилом способны активировать белки теплового шока, эти белки были открыты относительно недавно. Свое название они получили от того, что были выявлены при сильном нагревании организмов, но сейчас установлено, что особые белки проявляются при целом ряде стресс-факторов, включая токсические воздействия.

Фото: Евгений Софийчук/ ТАСС
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Белки теплового шока способны снизить токсичность бета-амилоидов, а, значит, препятствовать развитию и болезни в целом. Также в ходе эксперимента индолин-содержащие вещества смогли снизить активность бета-галактозидаза, маркера старения клеток.

Следующим этапом исследований станет проверка работы индолин-содержащих веществ на мышах с болезнью Альцгеймера.

По словам младшего научного сотрудника отдела молекулярных и клеточных взаимодействий ИНЦ РАН Елизаветы Дутышевой, в перспективе на основе индолин-содержащих соединений могут быть созданы препараты для терапии болезни Альцгеймера, в том числе и последних стадиях заболевания.

Результаты научного исследования опубликованы в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

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