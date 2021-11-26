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26.11.2021 14:20
Рубрика: Экономика

Регионы привлекли 21 млрд рублей на улучшение экономической ситуации

Текст: Алексей Дуэль

Десять регионов с наиболее сложной экономической ситуацией смогли привлечь более 21 млрд рублей инвестиций в рамках индивидуальных программ развития. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин. По его словам, это позволило создать 8 тысяч новых рабочих мест. Всего таких регионов десять, добавил замминистра.

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"Псковская области привлекла 7,6 млрд рублей инвестиций, из них в рамках особой экономической зоны "Моглино-2" проинвестировано 6,2 млрд рублей на создание производства полимеров, - пояснил Галкин. - В Карелии реализуется инвестиционный проект по модернизации лесопильных мощностей. В Тыве привлечено 1,7 млрд рублей инвестиции в проекты по добыче природных полезных ископаемых".

Индивидуальные программы развития в 2020 году были утверждены правительством для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, - это Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская и Псковская области, Алтайский край. За каждым регионом закреплен куратор на уровне федерального ведомства. Программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета, они направлены на ускорение темпов развития экономики, привлечение инвесторов и повышение качества жизни людей.

Кроме того, Минэкономразвития России совместно с регионами подготовлены отдельные программы социально-экономического развития Мордовии и Астраханской области. На их реализацию выделят по 1 млрд рублей в год, уточнили в ведомстве. Программы рассчитаны на срок до 2026 года.

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