В Карелии разрешили работать ночным клубам и ресторанам

В Карелии продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Разрешили работу ресторанов и кафе в ночное время.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он добавил, что текущая ситуация с заболеваемостью позволяет это сделать, но с сохранением системы QR-кодов. Снимать ограничения будут поэтапно.

Условие о работе в ночное время актуально для тех, кто соблюдает требования эпидбезопасности. Артур Парфенчиков отметил, что тут все просто: вакцинировал персонал - работай. Посетители же должны иметь QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест.

Разрешается также работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23 часов. Но для этого нужно, чтобы у заведения был паспорт коллективного иммунитета.