В Ленинградской области создают музеи в память о блокаде и Дороге жизни

Ленинградская область - один из регионов России с самой насыщенной военной историей. Кровопролитные сражения Великой Отечественной войны длились на этой территории более четырех лет.

Сегодня для сохранения исторической памяти в Ленинградской области работают многочисленные музеи, экспозиции военной техники под открытым небом и мемориальные комплексы, рассказывающие историю подвига советского народа в битве за Ленинград. Однако власти региона не ограничиваются существующими историческими композициями, а создают новые, способные расширить наши представления о войне, в том числе с помощью современных мультимедийных технологий.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Так, в 2015 году после реставрации начала работу обновленная экспозиция музея "Кобона: Дорога Жизни". В день 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, 18 января 2018 года, музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" презентовал новый павильон "Прорыв", который рассказывает о Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, удерживаемом советскими войсками в битве за Ленинград. А в 2019-м во Всеволожске открылся музей "Дом авиаторов", который рассказывает о летчиках, защищавших с воздуха Дорогу жизни.

В 2020 году Ленинградская область выкупила у Всеволожского общества охотников и рыболовов в собственность здание бывшего штаба Дороги жизни в деревне Коккорево. Несколько десятилетий одно из его помещений занимал народный музей "Дорога жизни", созданный силами местных ветеранов и активистов.

Сейчас в деревянном здании начались масштабные ремонтно-реставрационные работы. В ходе реставрации здание музея Дороги жизни отремонтируют и благоустроят, а экспозицию расширят. В итоге появится современное музейное пространство, в котором будет интересно и взрослым, и детям. Обновленный музей примет посетителей в 77-ю годовщину Победы - 9 мая 2022-го.

Поскольку это объект культурного наследия, его тщательно обследовали специалисты.

- Музей находится в бывшем здании школы, построенном в 1938 году, - отмечает директор государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", в состав которого входит музей в Коккорево, Юрий Щеглов. - В годы войны там располагался штаб ледовой трассы. Это простое деревянное строение без воды, отопления и пожарной сигнализации. Оно никогда не ремонтировалось и долгое время не отапливалось, у него протекала кровля. Понятно, что за восемьдесят с лишним лет здание пришло в негодность, и в таком состоянии область его приобрела. Обследование показало, что два нижних венца совсем сгнили, надо их менять, как и крышу, и полы.

Все экспонаты народного музея временно вывезли на хранение в музейно-мемориальный комплекс - до окончания реставрации.

У неприметного на вид здания - славная история. Восемьдесят лет назад - в ноябре 1941 года - в начальной школе Коккорево разместился командный пункт организации ледовой дороги через Ладожское озеро. Затем там работал штаб Военно-автомобильной дороги 101 - так в официальных документах тогда именовалась Дорога жизни. На рубеже 1942-1943 годов это был главный узел связи блокадного города со страной.

В шестидесятые в Коккорево приехала группа школьников из Ленинграда во главе с учителем географии и пионервожатой, чтобы собрать информацию о событиях военных лет. В деревне тогда было много их непосредственных участников, которые сами строили, обслуживали и защищали Дорогу жизни. Воспоминаний и материалов набралось столько, что ветераны решили создать в деревне свой музей, посвященный легендарной трассе и ее героям. Официально он открылся в 1974 году в том самом школьном здании.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Это был по-настоящему народный музей. Его по крупицам создавали ветераны, их родные, педагоги, юные следопыты, ленинградцы, которых по ледовой трассе эвакуировали на "большую землю". Люди несли в музей фотографии и документы из семейных архивов, различные вещи, связанные с Дорогой жизни.

Ветераны сами принимали посетителей народного музея - в основном школьников - и проводили экскурсии. В 1989-м народный музей стал филиалом "Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда". Но в начале века у этого учреждения культуры Санкт-Петербурга сменился устав, и филиала в Коккорево в нем не оказалось. А само здание, где расположен музей Дороги жизни, перешло в собственность общества охотников и рыболовов. Экспозиция народного музея при этом занимала только одно помещение, в остальных размещались владельцы здания. Такое соседство не пошло на пользу музею. Объект культурного наследия не содержался надлежащим образом и не развивался.

За сохранение музея стали активно выступать ветераны, их потомки и просто жители деревни. Власти региона не остались в стороне.

- С момента обращения активистов о неподобающем состоянии народного музея Дороги жизни, администрацией Ленинградской области ведутся последовательные действия по реконструкции музея и сохранению экспозиции, - отмечает председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. - По итогам переговоров в декабре 2020 года здание музея, являющееся памятником культуры, было выкуплено администрацией региона. Музей закреплен за музейно-мемориальным комплексом "Дорога жизни". В 2021 году заказан проект реконструкции здания, заключен контракт на проведение работ.

Концепция обновленного музея рождается в тесном сотрудничестве с потомками его создателей и активистами. Они приняли участие в совещании по этому вопросу, прошедшем 16 ноября.

- Все сошлись во мнении, что раз музей был создан руками ветеранов, то и экспозиция должна строиться на рассказе о Дороге жизни через личные истории участников тех событий - водителей, зенитчиков и многих других, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. - В ходе обсуждения мы насчитали как минимум десять разных родов войск, которые обеспечивали функционирование ледовой трассы. Нельзя ни о ком забыть.

По словам Юрия Щеглова, один из залов будет посвящен истории народного музея.

- Он уникален тем, что его создавали ветераны, таких больше нет, - говорит руководитель комплекса "Дорога жизни". - Обновленный музей займет все здание, и в нем будет три зоны. Первый зал мы сделаем мемориальным: постараемся передать, как выглядел народный музей в первые годы работы. Второй раздел будет рассказывать о людях Дороги жизни и ее истории. А третья музейная зона представит историю здания, в котором располагался штаб ледовой трассы, и самой деревни Коккорево.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Но первым делом здание предстоит основательно обновить: подвести коммуникации, сделать перепланировку, чтобы можно было принимать туристические группы, выполнить все санитарные и противопожарные требования. В обновленном музее будут использованы самые современные технологии.

Власти региона планируют закончить работы весной 2022 года, чтобы музей открылся в День Победы. Его экспозиция завершит создание в Ленинградской области музейного кластера, посвященного истории Дороги жизни.

Следующим значимым музейным пространством, связанным с историей битвы за Ленинград и функционированием Дороги жизни, станет музей Ладожской флотилии в Новой Ладоге. Музей разместится в историческом здании на проспекте Карла Маркса, которое сейчас находится в федеральной собственности. В этом доме в 1941-1944 годах находился штаб Краснознаменной Ладожской военной флотилии, корабли которой обеспечивали перевозку продовольствия, оружия и боевой техники для осажденного Ленинграда, а также эвакуацию его жителей. Договор пользования уже заключен между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Сейчас документ находится на регистрации. Как только здание перейдет в распоряжение Ленинградской области, начнется разработка проекта реставрации объекта. Сами работы планируется осуществить в 2023-2024 годах.