В Псковской области введут QR-коды в банях из-за роста числа корпоративов

Тревожную тенденцию зафиксировали власти Псковской области. После того, как в регионе запретили банкеты и ввели QR-коды в кафе и ресторанах, граждане стали проводить банкеты и корпоративы в банях и саунах, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Данная тенденция вызывает серьезную озабоченность у властей региона, ведь область входит в десятку субъектов с самой сложной эпидемиологической обстановкой.

В регионе QR-коды введены в учреждениях культуры, общепите, фитнес-клубах. С 10 января студентов на очные занятия будут пускать только с антиковидными документами.

Бань и саун эти требования не касались. Но в связи с тем, что число желающих провести банкет под Новый год и на каникулы ожидаемо вырастет, то власти региона решили ввести QR-коды в банях и саунах с 20 декабря по 9 января.

Стоит отметить, что в Петербурге такая мера действует еще с 15 ноября. Правда, в Городе на Неве ввели разделение. В помывочную зону пускают без антиковидных документов, а если гражданин хочет, например, в бассейн или устроить в сауне банкет, то код придется предъявить.