Крым зальют сильные дожди

МЧС по Республике Крым предупредило жителей полуострова о сильных дождях, которые вызовут холодные атмосферные разделы. Сложные погодные условия ожидаются в период с 27 по 30 ноября.

- 27 ноября начнутся дожди, которые 28 ноября станут сильными (до 15-20 миллиметров), а юго-восточный ветер с переходом на юго-западный усилится до 15-20 метров в секунду с порывами до 25, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 29 и 30 ноября в южных, центральных и восточных районах пройдут очень сильные дожди - более 30 миллиметров в сутки (это более двух третей месячной нормы осадков). 30 ноября в горах дождь сменится снегом с усилением ветра до 23-28 метров в секунду.

При этом температура воздуха в выходные дни и понедельник будет на несколько градусов выше климатической нормы - ночью от 5 до 11 градусов, а днем - 14-16. А вот во вторник начнет резко холодать: к среде ночная температура опустится до минус двух градусов, дневная - до плюс шести.