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26.11.2021 19:39
Рубрика: Происшествия

На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону в патрульных автомобилях ГИБДД обнаружены приборы для постановки помех и подавления записи служебных видеорегистраторов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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Служба собственной безопасности МВД проводит проверку.

Как сообщает "Интерфакс", самодельными устройствами для радиоэлектронной борьбы были оборудованы 50 автомобилей. Гаджеты препятствовали аудио и видеозаписи, производимой штатными приборами для антикоррупционного контроля.

"По данному факту проводится служебная проверка. Если будут выявлены нарушения, то будут приняты меры к их устранению, а виновные будут привлечены к ответственности", - сообщили "РГ" в ГИБДД Ростовской области.

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