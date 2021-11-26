На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД

В Ростове-на-Дону в патрульных автомобилях ГИБДД обнаружены приборы для постановки помех и подавления записи служебных видеорегистраторов.

Служба собственной безопасности МВД проводит проверку.

Как сообщает "Интерфакс", самодельными устройствами для радиоэлектронной борьбы были оборудованы 50 автомобилей. Гаджеты препятствовали аудио и видеозаписи, производимой штатными приборами для антикоррупционного контроля.

"По данному факту проводится служебная проверка. Если будут выявлены нарушения, то будут приняты меры к их устранению, а виновные будут привлечены к ответственности", - сообщили "РГ" в ГИБДД Ростовской области.