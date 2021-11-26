На Кубани 85% пациентов ковидных госпиталей не вакцинировались

На Кубани невакцинированными от коронавируса оказались 85 процентов ковидных госпиталей, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

- Эпидситуация в Краснодарском крае остается напряженной, - рассказала заведующая организационно-методическим отделом специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева. - За последние сутки госпитализированы 462 человека.

Стационарное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 5366 жителей. Из них с подтвержденным диагнозом - 2903.

В министерстве здравоохранения Кубани уточнили, что число непривитых пациентов ковидных госпиталей составляет 85 процентов.

Сейчас на Кубани вакцинировались от коронавируса примерно 2,5 миллиона жителей. За последние сутки прививку сделали около 19 тысяч человек.