На Кубани мужчина убил шестилетнего пасынка

В Тимашевском районе Краснодарского края следователи смогли вывести на чистую воду мужчину, который голыми руками убил своего шестилетнего пасынка. Он сам отвез тело в больницу и заявил, что мальчик упал с лестницы. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, раскрыть ложь помогли судмедэксперты.

- Мужчина проживал с женой, ее сыном и совместным годовалым ребенком в одном из домов садового товарищества "Строитель" в городе Тимашевске. По версии следствия, вечером 24 ноября 2021 года подозреваемый находился на втором этаже дома вместе с детьми. После малозначительного повода мужчина толкнул шестилетнего ребенка, от чего тот заплакал. Разозлившись из-за этого на мальчика, фигурант зажал рукой нос и рот мальчику, перекрыв доступ к кислороду, и удерживал до потери сознания.

Когда мужчина увидел, что ребенок не дышит, он сначала позвонил в "скорую", а потом сам отвез тело в ближайшую больницу. Врачам он сказал, что произошел несчастный случай - ребенок упал с лестницы и ударился головой.

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка и провели судебно-медицинскую экспертизу. Она и показала, что смерть мальчика была насильственной. В результате, следствие совместно с полицией и краевым минздравом смогло подтвердить причастность отчима к убийству. Когда все стало очевидно, он признался в преступлении и подробно о нем рассказал.

Пока подозреваемый задержан, следствие в ближайшее время обратится в суд, чтобы его заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По этой статье, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.