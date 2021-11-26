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26.11.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

На Кубани судье вынесли предупреждение за нецензурные высказывания

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Судью Усть-Лабинского районного суда Кубани Андрея Дашевского наказали за нецензурные высказывания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служб судов Краснодарского края.

В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве

В пятницу на очередном заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края были рассмотрены заявления о рекомендации кандидатами на должности судей районных (городских) судов и проведена очередная квалификационная аттестация судей.

В рамках встречи члены квалификационной коллегии рассмотрели заключение комиссии по результатам проверки в отношении судьи Андрея Дашевского.

"Проведение проверки было назначено после появления в Сети аудиозаписи разговора судьи, во время которого он использовал нецензурные высказывания, - говорится в сообщении. - Установлено, что голос на аудиозаписи принадлежит судье Дашевскому, высказывания он допустил вне судебного процесса".

По результатам проверки коллегия решила признать в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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