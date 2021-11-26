В Астрахани мужчина жестоко избил девушек в кафе

В Астрахани оперативники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, жестоко избившего двух девушек в одном из городских кафе Ленинского района. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных потерпевшими телесных повреждений", - говорится в сообщении пресс-службы МВД региона.

На кадрах видеозаписи, попавшей в социальные сети, можно увидеть, как подозреваемый руками и ногами избивает девушек, которые не могут оказать ему сопротивления. Причиной агрессии, как оказалось, стало замечание одной из посетительниц кафе, потребовавшей, чтобы дебошир убрал ноги со стола.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Такое противоправное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщает полиция.