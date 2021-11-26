В Астрахани мужчина жестоко избил девушек в кафе

Новости

В России спроектировали стратолет 10:45
В Амурской области ликвидировали финансовую пирамиду 10:43
Финляндия вводит ограничения на фоне роста числа ковидных больных 10:40
Власти Молдавии одобрили перевод денег для оплаты долга "Газпрому" 10:25
Сингапур ограничил въезд из-за появления нового штамма коронавируса 10:22
"Судьба солдата" собрала в Москве экспертов из России, СНГ и стран Балтии 10:17
Из шахты "Листвяжная" подняли на поверхность тела шести человек 10:06
Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России 09:59
Французские рыбаки намерены заблокировать порт Кале и туннель под Ла-Маншем 09:56
В Китае будут производить 20 твердотопливных ракет-носителей в год 09:36
ФАС потребовала от "Магнита" и "Пятерочки" снизить цены в одном из регионов 09:30
ГИБДД Москвы заявила о сотнях аварий с "чайниками" 09:28
Коллекторы рассказали, сколько россиян не попадут за рубеж из-за долгов 09:08
Столичного треш-блогера поймали в Санкт-Петербурге 09:05
Мощность "Пакистанского потока" может достичь 16 млрд кубометров газа 08:39
Синоптик предсказал теплую зиму в Москве 08:20
Гинцбург оценил уровень иммунитета у привившихся взрослых и подростков 07:55
Собянин возобновил проведение фестивалей в Москве 07:50
Синоптик объяснил, откуда придет аномальное тепло в центр России 07:36
Письмо Екатерины II о прививках от оспы оценили в 1,2 млн фунтов стерлингов 07:10
Мультфильм "Суворов: Великое путешествие" выйдет в марте 2022 года 07:00
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцин 06:46
Минздрав Сахалина позвал журналистов на экскурсии в ковид-госпитали 06:28
В Бурятии возобновят прерванные из-за COVID-19 авиарейсы в Монголию 06:12
Хирург предупредил об опасности COVID-19 для пациентов с варикозом 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

В Астрахани мужчина жестоко избил девушек в кафе

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани оперативники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, жестоко избившего двух девушек в одном из городских кафе Ленинского района. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

МВД Ингушетии проверит факт избиения подростков полицейским

"Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных потерпевшими телесных повреждений", - говорится в сообщении пресс-службы МВД региона.

На кадрах видеозаписи, попавшей в социальные сети, можно увидеть, как подозреваемый руками и ногами избивает девушек, которые не могут оказать ему сопротивления. Причиной агрессии, как оказалось, стало замечание одной из посетительниц кафе, потребовавшей, чтобы дебошир убрал ноги со стола.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Такое противоправное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщает полиция.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

При аварии на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
В Госдуме предложили увеличить имущественный вычет для семей с детьми
Спецслужбы Киргизии пресекли попытку переворота
Синоптик объяснил, откуда придет аномальное тепло в центр России
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана