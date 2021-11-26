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26.11.2021 12:23
Рубрика: Власть

В Астраханской области 2,7 тыс жильцов ветхих домов справят новоселье

Текст: Наталья Коротченко
Жителей ветхих домов в Астраханской области, вставших на учет с 2014 по 2017 годы, расселяют ускоренными темпами. Основная часть средств на реализацию проекта поступает из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, вопрос переселения из ветхого жилья стал одним из наиболее частых во время состоявшейся в сентябре "Прямой линии". Всего, до конца 2022 года 2 тысячи 754 человека из 173 многоквартирных домов получат новые квартиры или денежные компенсации. Общая площадь расселяемых зданий составит 38,2 тысячи кв. м.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Среди астраханцев, попавших в программу переселения - семья Людмилы Тагировой с проспекта Бумажников. Пятиэтажка, в которой квартиру получала еще ее бабушка в 1964 году, покрылась трещинами, лестница стала отходить от стены. В ноябре прошлого года семья переехала в просторную трехкомнатную квартиру в Военном городке.

- Мы очень довольны, - поделились новоселы. - Спокойный чистый район, рядом - больница, магазины, во дворе дома - детская площадка.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, в настоящее время в рамках программы переселения завершается строительство 192-квартирного дома в микрорайоне Бабаевского Астрахани, будет сдано около 4,5 тыс кв. м жилья. Кроме того, начинает возводиться микрорайон, площадью 8,4 тыс. кв. метров в Приволжском районе области. На эти объекты до конца 2021 года направят более 320 млн рублей.

- Сейчас в министерстве строительства и ЖКХ области готовят документацию для следующей программы переселения, которая начнется в 2023 году, - сообщил Игорь Бабушкин. - По ней будут расселять астраханцев, чьи дома признали непригодными к проживанию с 2017 по 2020 годы. В единую федеральную базу внесли почти 220 тыс кв. м ветхого и аварийного жилья.

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