В Астраханской области 2,7 тыс жильцов ветхих домов справят новоселье

Жителей ветхих домов в Астраханской области, вставших на учет с 2014 по 2017 годы, расселяют ускоренными темпами. Основная часть средств на реализацию проекта поступает из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, вопрос переселения из ветхого жилья стал одним из наиболее частых во время состоявшейся в сентябре "Прямой линии". Всего, до конца 2022 года 2 тысячи 754 человека из 173 многоквартирных домов получат новые квартиры или денежные компенсации. Общая площадь расселяемых зданий составит 38,2 тысячи кв. м.

Среди астраханцев, попавших в программу переселения - семья Людмилы Тагировой с проспекта Бумажников. Пятиэтажка, в которой квартиру получала еще ее бабушка в 1964 году, покрылась трещинами, лестница стала отходить от стены. В ноябре прошлого года семья переехала в просторную трехкомнатную квартиру в Военном городке.

- Мы очень довольны, - поделились новоселы. - Спокойный чистый район, рядом - больница, магазины, во дворе дома - детская площадка.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, в настоящее время в рамках программы переселения завершается строительство 192-квартирного дома в микрорайоне Бабаевского Астрахани, будет сдано около 4,5 тыс кв. м жилья. Кроме того, начинает возводиться микрорайон, площадью 8,4 тыс. кв. метров в Приволжском районе области. На эти объекты до конца 2021 года направят более 320 млн рублей.

- Сейчас в министерстве строительства и ЖКХ области готовят документацию для следующей программы переселения, которая начнется в 2023 году, - сообщил Игорь Бабушкин. - По ней будут расселять астраханцев, чьи дома признали непригодными к проживанию с 2017 по 2020 годы. В единую федеральную базу внесли почти 220 тыс кв. м ветхого и аварийного жилья.