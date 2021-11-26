В Ростовской области 29 ноября снимут ряд антиковидных ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал изменения в постановление регионального правительства, которые отменяют некоторые ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Уже с понедельника, 29 ноября, они вступают в силу.

Доступ граждан в те или иные учреждения и организации возможен не только по QR-коду, но и по справке с отрицательным ПЦР-тестом или справке о противопоказании для вакцинации. Причем люди, у которых имеются такие противопоказания, теперь соблюдать самоизоляцию не обязаны.

Снимаются ограничения по числу участников свадебных церемоний. Не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест детям и подросткам до 18 лет при посещении бань, саун и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе на "Ростов-Арене".