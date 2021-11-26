В Сочи стартовала акция "С Новым годом, с QR-кодом!"

В городской поликлинике № 1 Сочи стартовала акция "С Новым годом, с QR-кодом!". Там прошли вакцинацию от коронавируса студенты-аниматоры, которые в новогодние праздники будут выступать в роли Дедов Морозов и Снегурочек на утренниках и работать в семьях. Сейчас в Сочи уже привиты 40 процентов студентов, а для коллективного иммунитета в студенческой среде нужно достичь показателя в 80 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Организатором выступило управление молодежной политики администрации Сочи.

- Мы запустили эту акцию заранее, за месяц, чтобы молодые люди успели получить оба компонента вакцины, - отметил начальник управления молодежной политики сочинской администрации Сергей Черемшанов. - Первыми пришли поставить прививку наши активисты - это волонтеры Сочинского государственного университета, Медицинского колледжа, Сочинского колледжа поликультурного образования. Некоторые студенты пришли на ревакцинацию.

Как ранее писала "РГ", в декабре в каждом районе курорта откроются новогодние пункты вакцинации. Кроме того, с 20 декабря на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Сочи гостей будут встречать волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.