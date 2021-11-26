Бастрыкин поручил разобраться со сносом старейшего аэровокзала в России

Сегодня в Екатеринбурге рано утром начали сносить здание аэровокзала "Уктус", это старейший в России подобный объект. Действия возмутили общественность. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил изучить обстоятельства резонансного сноса, говорится на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что это был единственный объект такого назначения в России, который сохранился до наших времен - "Уктус" построили еще в 1937 году. Общественники пытались спасти здание. По данным СК ими было подано заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия, которое внесло здание в реестр имеющих признаки такового и начало соответствующую проверку. Но, несмотря на это, здание разрушили.

Один из активистов в обращении к главе СК РФ попросил дать правовую оценку действиям руководства территориальных управлений Ространснадзора и Росавиации, являющихся операторами помещения аэровокзала.

После изучения обстоятельств уничтожения объекта, если будут основания, следователи проверят действия должностных лиц, которые приняли решение о сносе аэровокзала. За ходом исполнения поручения следят в центральном аппарате ведомства.

Отметим, на территории, которая располагается вблизи аэровокзала сейчас идет строительство нового автовокзала и торгового центра.