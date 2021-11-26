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26.11.2021 16:16
Рубрика: Общество

В Свердловской области ввели вакцинацию для людей старше 60 лет

Текст: Юлия Мякишева

На Среднем Урале расширили перечь категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса - теперь прививку нужно сделать тем, кому 60 лет и старше.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Кроме того, иммунизацию нужно пройти в установленный срок. Первый компонент привики (или единственный) нужно сделать до 27 декабря, а второй - до 27 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечено, что нововведение не распространяется на тех, у кого есть медотвод от прививки и тех, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев и имеет об этом справку. Ранее в регионе обязательная вакцинация была введена только для тех людей, которые работают в сферах, связанных с общением и контактом с людьми. Тех, кто в определенные сроки не успеет сделать все прививки, работодатели смогут отстранить или перевести на удаленку.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 724 случая заболевания. С COVID-19 за все время пандемии столкнулось 176 415 свердловчан. Выписано 476 человек. Общее число переболевших достигло 154 919. Погибло 32 человека. Всего жертвами болезни стало 8 294 человека.

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