Законодатели Ямала назвали народным бюджет региона 2022 года

Законодатели Ямала заложили финансовый фундамент дальнейшего развития автономного округа, утвердив подавляющим большинством голосов бюджет 2022-2024 годов. По всем своим параметрам, количественным и качественным, он превосходит бюджеты двух предыдущих лет, когда пандемия ослабила экономику базового для ЯНАО топливно-энергетического сектора, и имеет четко выраженную социальную направленность.

Все участники процесса обращают внимание на сбалансированность доходов и расходов при двукратном - по сравнению с предыдущим - сокращении дефицита бюджета, который, судя по динамике налоговых сборов, можно свести к минимальному значению.

- Как и прежде, в бюджете превалирует социальная составляющая, а мы руководствуемся интересами и чаяниями большинства наших земляков. Для них принят этот бюджет. И потому, думаю, его по праву можно назвать народным, - резюмирует председатель Заксобрания округа Сергей Ямкин.

Регион планирует потратить 273 миллиарда рублей (на 11 процентов больше, чем в нынешнем году) в соответствии основными направлениями развития, изложенными в 22 государственных программах.

- Среди приоритетных задач - переселение людей из ветхо-аварийных строений, создание комфортной среды обитания в городах, поселках и селах, улучшение дорожной инфраструктуры. Поставлена, напомню, цель расселить к 2025 году миллион квадратных метров непригодного жилья, и мы к этой планке настойчиво движемся. В следующем году на реализацию госпрограммы "Развитие строительного комплекса и жилищной сферы" запланировано направить 30 миллиардов рублей. Приведем в нормативное состояние более 183 километров дорог общего пользования, благоустроим 120 дворовых и 60 общественных территорий. В полном объеме предусмотрено финансирование мероприятий в рамках нацпроекта "Экология", - говорит первый заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Ситников.

В общем объеме трат свыше половины придется на так называемые социальные отрасли, причем их финансирование значительно увеличится. К примеру, образования - почти на 15 процентов. Ассигнования на здравоохранение с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования превысят 50 миллиардов рублей. В шесть раз вырастет финансирование служб скорой медицинской помощи. Депутат Игорь Герелишин, врач по профессии, с удовлетворением отмечает расширение действия программ диспансеризации и профосмотров для северян всех возрастов, а также обследования граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Важная социальная составляющая - в сдерживании роста тарифов для населения посредством субсидирования ресурсоснабжающих организаций, а это многие миллиарды рублей.

- Для нас неизменным приоритетом остается повышение благополучия населения, сокращение числа граждан с низкими доходами, совершенствование системы социального обслуживания, обеспечение качества и доступности социальных услуг. Параметры бюджета позволяют сохранить разветвленную систему всесторонней поддержки семей, детей, инвалидов, людей старшего поколения, - подчеркивает председатель комитета по социальной политике Надежда Гудкова.

Ее коллега, глава комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь акцентирует внимание на отсутствии дефицита муниципальных бюджетов. Это благодаря трансфертам из окружной казны - их доля в совокупном объеме расходов составит 38 процентов.

- Регион продолжит использовать комплекс инструментов для стимулирования экономики, восстановления деловой активности, стабилизации рынка труда. В среднесрочной перспективе сохраняем действующие меры фискальной поддержки инвесторов. В частности, пониженные ставки налогов на имущество и прибыль организаций, подлежащие зачислению в окружной бюджет, освобождение от налога на имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет. Аналогичным образом поддерживаем начинающих индивидуальных предпринимателей, - рассказывает председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

98 процентов производимой в ЯНАО сельхозпродукции приходится на оленеводческие и рыболовецкие хозяйства. На развитие оленеводства, в том числе на частичное возмещение затрат специализированным хозяйствам, будет направлено порядка миллиарда рублей и еще около 1,2 миллиарда - в сферу добычи и переработки рыбы, аквакультуры. Председатель профильного комитета Заксобрания Эдуард Яунгад среди достижений называет запуск отдельной целевой госпрограммы "Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" с объемом финансирования на трехлетний период 1,6 миллиарда рублей.

Как обычно, верстка трехлетнего бюджета шла в тесном партнерстве законодателей и ведущих специалистов правительства ЯНАО.

- В документе учтены все наши ключевые задачи, отражены наиболее важные запросы избирателей и обращения граждан в органы исполнительной и представительной власти. Благодарю депутатов и финансистов за плодотворный совместный труд, - сказал в день принятия бюджета губернатор Дмитрий Артюхов.