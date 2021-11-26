Регионы получат 22,5 млрд рублей на строительство производственной инфраструктуры

Правительство предоставит регионам кредиты на 22,5 млрд рублей на создание производственной инфраструктуры. Эти деньги могут быть направлены на строительство особых экономических зон, промышленных и технопарков, а также создание туристических проектов, сообщил журналистам замглавы минэкономразвития Сергей Галкин.

"Это позволит создать порядка 14 тыс. новых рабочих мест и даст дополнительный импульс для развития экономики", - отметил замминистра.

Кроме того, большие инвестиции государство направит и в создание транспортной инфраструктуры. Всего на эти цели в виде инфраструктурных бюджетных кредитов выделят 266 млрд рублей. Их получат в том числе Челябинская, Самарская, Нижегородская области, Марий Эл и Удмуртия, а также другие регионы. На эти деньги будут расширять дорожную сеть, строить новые станции метро, реконструировать аэропорты и общественный транспорт.

Штаб правительственной комиссии уже одобрил заявки, поступившие из 80 регионов, добавил Галкин. По поручению главы государства, на инфраструктурные кредиты направят еще 0,5 трлн рублей. Предложения о продлении программы инфраструктурных займов будут готовы к февралю следующего года.