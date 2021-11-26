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26.11.2021 15:24
Рубрика: Экономика

Регионы смогут использовать 1,5 трлн рублей на развитие экономики

Текст: Алексей Дуэль

Более 1,5 трлн рублей смогут получить регионы на развитие промышленной, транспортной, туристской, инженерной и другой инфраструктуры. Об этом рассказал журналистам замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин.

Фото: iStock
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"Это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческого долга регионов, а также бюджетные инфраструктурные кредиты, позволяющие регионам реализовать значимые проекты и перезапустить инвестиционный цикл, - объяснил замминистра. - Суммарный объем доступных ресурсов - более 1,5 трлн рублей".

Сергей Галкин обратил внимание, что речь идет о сумме, сопоставимой с ежегодными средствами, которые регионы закладывают на капитальные расходы в рамках своих бюджетов (совокупно порядка 1,7 трлн рублей в год). А если не учитывать 0,5 трлн рублей, которые получает столица, то предложенный объем инвестиций даже превосходит совокупный бюджет развития регионов.

"Ключевой инструмент для развития инфраструктуры - бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты, - пояснил замминистра. - На них изначально предусмотрено 500 млрд рублей до 2023 года. Деньги распределены между субъектами в виде лимитов, чтобы у каждого региона была возможность воспользоваться инструментом".

Уже одобрены заявки от 80 регионов на 473,3 млрд рублей, остатки средств тоже будут распределены между представленными проектами.

"Общий объем инвестиций в проекты составит более 7,2 трлн рублей, - заключил Сергей Галкин. Реализация проектов позволит создать почти 362 тыс. рабочих мест".

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

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