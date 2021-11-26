Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19

Россия с 28 ноября ограничивает въезд в страну для граждан из десяти стран и автономий. В список попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг, сообщил оперативный штаб.

В частности, приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 1 февраля 2022 года. Ограничения на въезд касаются граждан, которые в течение последних десяти суток бывали на территории хотя бы одной из перечисленных стран.

По данным оперштаба, новый штамм коронавируса пока не обнаружен на территории России, однако определить его с помощью отечественных тест-систем не составит труда.

Тем не менее меры защиты будут усилены: Роспотребнадзору вместе с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус всех россиян, приехавших обратно из десяти перечисленных стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

Так называемый южноафриканский штамм новой коронавирусной инфекции варианта B.1.1.529 был недавно впервые выявлен в Ботсване и ЮАР, где до сих пор зафиксировано наибольшее число зараженных этим вариантом вируса. Еще один инфицированный был обнаружен в Гонконге (он приехал туда из ЮАР), также сообщалось о первом случае в Бельгии (турист из Египта) и Израиле.

Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза временно приостановить авиасообщение с рядом стран юга Африки из-за нового штамма COVID-19. Кроме того, там власти планируют ввести карантин для всех вновь прибывших из стран, представляющих опасность распространения вируса.