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26.11.2021 16:51
Рубрика: Экономика

Сенатор: До 2025 года в России надо заменить каждый четвертый лифт

Текст: Дмитрий Гончарук
В ближайшие три года в России необходимо заменить около 124 тысяч лифтов в многоквартирных домах, сообщил замглавы Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.

Заменить технику надо в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов". Провести работы только за счет фондов капремонта невозможно, поскольку замене подлежат 124 тысячи лифтов, а финансовая потребность на эти мероприятия составляет более 300 млрд рублей, объяснил Кузьмин на "круглом столе" в Совфеде.

Фото: istock
Модернизация ЖКХ отстает от графика

"Сегодня государство софинансирует расходы бюджетов субъектов РФ на модернизацию и замену лифтов через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ. Вместе с тем выделенные средства недостаточны для ликвидации накопленного объема изношенного лифтового парка в срок до 2025 года", - приводит слова сенатора пресс-служба СФ.

По его мнению, требуется сформировать постоянно действующую систему модернизации и замены лифтов и лифтового оборудования. Для этого надо обеспечить достаточное финансирование, удерживать рост стоимости металла, наращивать темпы замены лифтового парка, а также ввести контракты жизненного цикла по обслуживанию оборудования предприятиями-производителями.

Замглавы минстроя Светлана Иванова рассказала о пилотном проекте, который готовится совместно с Минпромторгом. Оборудование будет поступать в регионы напрямую с заводов-производителей. Проект планируется опробовать в тех регионах, где ситуация с заменой лифтов наиболее критичная.

Экономика ЖКХ Законодательная власть Совет Федерации Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Правительство Минпромторг

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