Слова кандидата на пост министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что "Северный поток - 2" усиливает зависимость германской политики отвечает интересам США, а не немцев. Такое мнение высказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

Заявление Хабека "соотносится с беспрецедентным американским давлением, которое оказывается на проект и которое обусловлено интересами США, а не Германии", заявила Ковитиди RT.

Сенатор напомнила о том, что около трех миллионов жителей ЕС не могут позволить себе отапливать жилье из-за низких зарплат, о чем свидетельствуют данные Европейской конфедерации профсоюзов. При этом ситуация ухудшается из-за роста цен на электроэнергию.