Шойгу: Мы все чаще сталкиваемся с переписыванием истории

Работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях. Об этом в пятницу на VII научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания, - считает руководитель военного ведомства России. - Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной".

Министр поддержал прозвучавшее на конференции предложение главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина - разместить в подмосковном парке "Патриот" точную копию зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс над главарями нацистской Германии. Сооружать такую копию не придется. По словам Нарышкина, ее сделали в одном из павильонов "Мосфильма" в процессе работы над фильмом, посвященным 80-й годовщине завершения работы Нюрнберского военного трибунала. И теперь авторы картины готовы безвозмездно передать этот зал Минобороны России.

Шойгу поблагодарил Нарышкина за предложение. "Конечно, мы не просто найдем место, а найдем достойное место в парке "Патриот". Потому что на сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. И раз уж говорить о музейно-храмовых комплексах, то, конечно, не только в нашей стране. Только в этом году его посетили уже более двух миллионов человек", - подчеркнул министр обороны.