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26.11.2021 13:33
Рубрика: Общество

Шойгу: Мы все чаще сталкиваемся с переписыванием истории

Текст: Юрий Гаврилов
Работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях. Об этом в пятницу на VII научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания, - считает руководитель военного ведомства России. - Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной".

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Министр поддержал прозвучавшее на конференции предложение главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина - разместить в подмосковном парке "Патриот" точную копию зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс над главарями нацистской Германии. Сооружать такую копию не придется. По словам Нарышкина, ее сделали в одном из павильонов "Мосфильма" в процессе работы над фильмом, посвященным 80-й годовщине завершения работы Нюрнберского военного трибунала. И теперь авторы картины готовы безвозмездно передать этот зал Минобороны России.

Шойгу поблагодарил Нарышкина за предложение. "Конечно, мы не просто найдем место, а найдем достойное место в парке "Патриот". Потому что на сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. И раз уж говорить о музейно-храмовых комплексах, то, конечно, не только в нашей стране. Только в этом году его посетили уже более двух миллионов человек", - подчеркнул министр обороны.

Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война

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