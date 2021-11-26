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26.11.2021 13:07
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о помощи армии РФ другим странам в борьбе с COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на VII научно- практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".

По словам Шойгу, ни одну задачу государственной важности, будь то оборона страны или борьба с коронавирусом, невозможно решить без консолидированных усилий, надежного и бесперебойного функционирования такой системы. Она "постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям в глобальной геополитической картине, что наглядно продемонстрировала слаженная работа в условиях сохраняющихся ограничений по пандемии коронавируса", сказал министр.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Свои слова глава Минобороны проиллюстрировал несколькими примерами. Он напомнил, что общими усилиями выстраивается архитектура мирной жизни в зоне карабахского конфликта, в Сирии, Армении, Афганистане. При этом Сирии и Кубе оказана действенная гуманитарная поддержка. "Помимо этого, еще более 15 стран получили помощь и от России, и от Вооруженных сил в борьбе с пандемией. Это и дальнее зарубежье, и ближнее зарубежье. Продолжаем эту работу", - сказал Шойгу.

На данном этапе важно обобщить, проанализировать результаты такой деятельности, уточнить направления дальнейшего развития, при этом учесть самые современные подходы и новые технологии, считает министр.

Шойгу отметил, что в нынешнем году Вооруженные силы много раз привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и к оказанию помощи населению регионов, пострадавших от стихийных бедствий и коронавирусной инфекции.

По его оценке, сотрудничество Минобороны с регионами выстраивается целенаправленно. В частности, развиваются фонды военных комиссариатов, по всей стране создаются парки "Патриот", центры военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", решаются вопросы социального обеспечения семей военнослужащих.

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