Шойгу оценил военно-информационную работу

В пятницу, 26 ноября, глава военного ведомства России Сергей Шойгу поздравил сотрудников департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ с 50-летием Системы информационного обеспечения Вооруженных сил.

Выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии, министр отметил большой вклад этих специалистов в реализацию информационной политики государства. "Благодаря вашей работе во многом поменялось отношение к нашей стране, и к армии, и к военной службе, ко многим другим вещам", - сказал Шойгу.

По его словам, в департаменте выполняют свою работу блестяще. "Вы перешли в наступление, которое высоко оценивается и в Вооруженных силах, и в нашей стране. В наступление, которым вы помогли поменять отношение к нашей стране", - подчеркнул министр обороны.

Структура информационного обеспечения в армии была создана в ноябре 1971 года. Сейчас основная работа в данной области проводится департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ под руководством генерал-майора Игоря Конашенкова. Именно он, как правило, публично озвучивает мнение армейского руководства по важнейшим проблемам обеспечения обороноспособности Вооруженных сил и безопасности государства.

В структуре военного ведомства также функционирует Центр подготовки информации и сопровождения интернет-ресурсов Минобороны России. Еще есть редакционно-издательский центр "Красная звезда". На его базе организован централизованный выпуск военных СМИ - газета "Красная звезда", 8 окружных и флотских изданий, а также 10 журналов.