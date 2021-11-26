Новости

Шойгу оценил военно-информационную работу 23:44
США ограничат въезд гражданам восьми африканских стран из-за нового штамма вируса 23:37
Зоран Лукич: Сказал ребятам, порадуемся, когда обыграем еще и Исландию 22:23
В Telegram появится функция только для владельцев iPhone 22:08
Минюст внес в список иностранных агентов главреда Sota.Vision 22:04
Семнадцать французских полицейских ранены в ходе беспорядков на Мартинике 22:02
Какие страны ввели ограничения на авиасообщение со странами Африки 21:59
Пилотный проект по tax free продлен до конца 2022 года 21:44
В Росреестре рассказали, зачем вносить электронную почту в ЕГРН 21:41
Минюст дополнил список иностранных агентов "Нобелевским призывом" 21:37
Валиева посвятила выступление в Сочи памяти своей бабушки 21:30
ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон 21:30
Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом 21:19
Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин 21:04
Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви 20:50
Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении 20:14
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили 20:13
Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 20:01
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 19:58
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 19:55
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 19:55
В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи 19:48
Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров 19:44
На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД 19:39
Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи 19:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 23:44
Рубрика: Власть

Шойгу оценил военно-информационную работу

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу, 26 ноября, глава военного ведомства России Сергей Шойгу поздравил сотрудников департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ с 50-летием Системы информационного обеспечения Вооруженных сил.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Шойгу рассказал о помощи армии РФ другим странам в борьбе с COVID-19

Выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии, министр отметил большой вклад этих специалистов в реализацию информационной политики государства. "Благодаря вашей работе во многом поменялось отношение к нашей стране, и к армии, и к военной службе, ко многим другим вещам", - сказал Шойгу.

По его словам, в департаменте выполняют свою работу блестяще. "Вы перешли в наступление, которое высоко оценивается и в Вооруженных силах, и в нашей стране. В наступление, которым вы помогли поменять отношение к нашей стране", - подчеркнул министр обороны.

Структура информационного обеспечения в армии была создана в ноябре 1971 года. Сейчас основная работа в данной области проводится департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ под руководством генерал-майора Игоря Конашенкова. Именно он, как правило, публично озвучивает мнение армейского руководства по важнейшим проблемам обеспечения обороноспособности Вооруженных сил и безопасности государства.

В структуре военного ведомства также функционирует Центр подготовки информации и сопровождения интернет-ресурсов Минобороны России. Еще есть редакционно-издательский центр "Красная звезда". На его базе организован централизованный выпуск военных СМИ - газета "Красная звезда", 8 окружных и флотских изданий, а также 10 журналов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон
Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина