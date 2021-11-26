Штрафы зацеперам предложено увеличить в десятки раз

Новости

Байден заявил о возвращении Америки после пандемии COVID-19 02:53
Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма 02:25
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф 02:15
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины 01:51
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге 01:43
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы 01:30
Власти Канады в начале 2022 г. одобрят вакцину от COVID для детей 2-3 лет 00:18
Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна 25.11.2021
ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 25.11.2021
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 25.11.2021
В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста 25.11.2021
Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре 25.11.2021
Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача" 25.11.2021
Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 25.11.2021
Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году 25.11.2021
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 25.11.2021
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 25.11.2021
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 25.11.2021
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 25.11.2021
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 25.11.2021
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 25.11.2021
Москва вновь упадет на барическое дно 25.11.2021
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 25.11.2021
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 25.11.2021
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 25.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 02:29
Рубрика: Происшествия

Штрафы зацеперам предложено увеличить в десятки раз

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
В Госдуму внесен проект поправок в КоАП, увеличивающий от двадцати до сорока раз штрафы для зацеперов, любителей сорвать стоп-кран без необходимости и тому подобных нарушителей на транспорте.

Каждый год в полицию доставляется несколько сотен подростков за езду снаружи поездов. Некоторые "поездки без правил" заканчиваются травмами или гибелью молодых экстремалов. Гибнут и взрослые.

В Москве 17-летний блогер остановлен за езду без прав на мамином Land Cruiser

Сегодня в КоАП за все подобные пассажирские выходки грозит штраф... в 100 рублей. Это не так чтобы очень много. Потому уже достаточно давно говорится о том, что санкции для зацеперов, а именно они - первые и главные "клиенты" данной статьи КоАП, надо бы увеличить.

Поэтому законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов и одним из сенаторов, усиливает наказание. Нарушителям будут грозить штрафы на сумму от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Санкции предусмотрены за посадку или высадку на ходу поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, самовольный проезд в грузовом отсеке. Распространяется штрафное предложение и на срыв стоп-крана без необходимости.

Железнодорожники не пускают посторонних на крыши вагонов не из вредности - это вопрос жизни и смерти. Например, летом на крыше электрички Монино - Москва нашли тело молодого человека. Юноша решил прокатиться с ветерком, но коснулся контактной сети и получил удар током. На конечную станцию прибыл уже труп.

Строгие санкции должны пугать и тем спасать жизни. Несколько лет назад были приняты поправки в УК: появилась статья 267.1 "Действия, угрожающие безопасности транспортных средств". Как в свое время особо объясняли эксперты, в теории под нее подпадают и зацеперы. Однако, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, по этой статье за год был осужден лишь один человек. Проще применять к нарушителям в аналогичных ситуациях КоАП.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

Главное сегодня

Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана