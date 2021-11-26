СМИ: Американская торговая палата попросила госдеп одобрить "Спутник V"

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, отметив, что госдеп принял документ на рассмотрение.

По его словам, на сегодняшний день для поездки из России в США нужны виза и прививка препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или американскими властями. "Мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", - рассказал Родзянко "Известиям".

Напомним, с 8 ноября въезд в США разрешен только тем, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение ВОЗ. При этом представитель американской администрации заявлял журналистам, что власти США учитывают, что ВОЗ регулярно пересматривает свои оценки. Отвечая на вопрос о том, будет ли возможным расширение списка препаратов, вакцинация которыми позволяет въехать в США, американский чиновник подчеркивал, что это "динамичный процесс".

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса, получившая регистрацию в августе 2020 года. Сейчас препарат одобрен к использованию в десятках стран мира с суммарным населением свыше четырех миллиардов человек.