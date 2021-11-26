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Рубрика: В мире

СМИ: Американская торговая палата попросила госдеп одобрить "Спутник V"

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, отметив, что госдеп принял документ на рассмотрение.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Ожидается повторная инспекция ВОЗ для международной регистрации "Спутника V"

По его словам, на сегодняшний день для поездки из России в США нужны виза и прививка препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или американскими властями. "Мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", - рассказал Родзянко "Известиям".

Напомним, с 8 ноября въезд в США разрешен только тем, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение ВОЗ. При этом представитель американской администрации заявлял журналистам, что власти США учитывают, что ВОЗ регулярно пересматривает свои оценки. Отвечая на вопрос о том, будет ли возможным расширение списка препаратов, вакцинация которыми позволяет въехать в США, американский чиновник подчеркивал, что это "динамичный процесс".

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса, получившая регистрацию в августе 2020 года. Сейчас препарат одобрен к использованию в десятках стран мира с суммарным населением свыше четырех миллиардов человек.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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