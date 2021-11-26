СМИ: Сгоревший Нотр-Дам хотят превратить в "религиозный Диснейленд"

Во Франции разгорается крупный религиозный и политический скандал. Разрушенный пожаром Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) хотят превратить в "религиозный тематический парк", в котором архитекторы и реставраторы планируют создать "Маршрут открытий" и экспозицию "Христианство для чайников". Согласно новым схемам реконструкции, которые оказались в распоряжении британского издания The Daily Telegraph, сгоревшие многовековые конфессиональные ложи, алтари и классические скульптуры будут заменены на модные художественные фрески со звуковыми и световыми эффектами, создающими "эмоциональные пространства".

"Маршрут открытий" проведет посетителей через различные часовни с акцентом на Африку и Азию, а Священные Писания будут развешаны на стенах на разных языках, включая китайский. Одно из святилищ будет даже посвящено окружающей среде. Официальные лица заявляют, что символ Франции будет доступен всем категориям туристов - от знатоков до тех, кто ничего не понимает в религии, "будь то из Китая или Швеции". Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил цель - дать возможность разрешить посетителям вернуться внутрь собора в 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.

Критики данного плана с негодованием отмечают, что новое архитектурное решение унижает 850-летнюю церковь и превращает ее в "политически корректный Диснейленд". Один высокопоставленный источник, близкий к восстановительным работам, сообщил британскому изданию, что эти планы могут превратить Нотр-Дам в "экспериментальный выставочный зал", который "искалечит" собор. "Можете ли вы представить себе, чтобы руководство Святого Престола разрешило бы что-то подобное в Сикстинской капелле?" - сказал собеседник издания. - Это было бы невообразимо".

По словам Мориса Кюло, отмеченного многочисленными наградами архитектора из Парижа, это как если бы Дисней вошел в Нотр-Дам. "То, что они предлагают сделать с Нотр-Дамом, никогда не будет сделано с Вестминстерским аббатством или собором Святого Петра в Риме. Это своего рода тематический парк, очень детский и банальный, учитывая величие этого места", - заключил Кюло.