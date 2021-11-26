Спецслужбы Киргизии пресекли попытку переворота

Спецслужбы Киргизии сообщили о пресечении попытки госпереворота. Как заявили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, силовикам удалось пресечь деятельность группы граждан, планировавших захватить власть. Начать действовать ее участники планировали сразу после проведения парламентских выборов, намеченных на 28 ноября.

По данным спецслужб, в группу входили действующие парламентарии и бывшие высокопоставленные чиновники. Ее участники планировали организовать массовые акции протеста в столице республики сразу после оглашения итогов парламентских выборов, а затем захватить госучреждения.

"Эти граждане подобрали около тысячи агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста, - утверждают в ГКНБ. - С ними проводились систематические встречи, направленные на идеологическую обработку. Молодых людей настраивали против госструктур, с ними обсуждались планы.

По местам жительства участников группы и в арендуемом ими офисе проведены обыски. Сотрудники спецслужб изъяли оружие, боеприпасы и наркотики. Задержано около 15 человек. По факту возбуждено уголовное дело.

Кто именно из действующих политиков входил в группу, спецслужбы Киргизии пока не уточняют.