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26.11.2021 10:06
Рубрика: В мире

Спецслужбы Киргизии пресекли попытку переворота

Текст: Данияр Каримов
Спецслужбы Киргизии сообщили о пресечении попытки госпереворота. Как заявили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, силовикам удалось пресечь деятельность группы граждан, планировавших захватить власть. Начать действовать ее участники планировали сразу после проведения парламентских выборов, намеченных на 28 ноября.
Фото: АКИpress / ТАСС Фото: АКИpress / ТАСС
Фото: АКИpress / ТАСС

По данным спецслужб, в группу входили действующие парламентарии и бывшие высокопоставленные чиновники. Ее участники планировали организовать массовые акции протеста в столице республики сразу после оглашения итогов парламентских выборов, а затем захватить госучреждения.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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"Эти граждане подобрали около тысячи агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста, - утверждают в ГКНБ. - С ними проводились систематические встречи, направленные на идеологическую обработку. Молодых людей настраивали против госструктур, с ними обсуждались планы.

По местам жительства участников группы и в арендуемом ими офисе проведены обыски. Сотрудники спецслужб изъяли оружие, боеприпасы и наркотики. Задержано около 15 человек. По факту возбуждено уголовное дело.

Кто именно из действующих политиков входил в группу, спецслужбы Киргизии пока не уточняют.

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