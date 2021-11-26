Спецслужбы Киргизии пресекли попытку переворота

По данным спецслужб, в группу входили действующие парламентарии и бывшие высокопоставленные чиновники. Ее участники планировали организовать массовые акции протеста в столице республики сразу после оглашения итогов парламентских выборов, а затем захватить госучреждения.
"Эти граждане подобрали около тысячи агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста, - утверждают в ГКНБ. - С ними проводились систематические встречи, направленные на идеологическую обработку. Молодых людей настраивали против госструктур, с ними обсуждались планы.
По местам жительства участников группы и в арендуемом ими офисе проведены обыски. Сотрудники спецслужб изъяли оружие, боеприпасы и наркотики. Задержано около 15 человек. По факту возбуждено уголовное дело.
Кто именно из действующих политиков входил в группу, спецслужбы Киргизии пока не уточняют.