"Спутник V" проверят на эффективность против африканского штамма COVID-19

Центр имени Гамалеи Минздрава России проверит эффективность вакцины "Спутник V" против нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием B.1.1.529, который был обнаружен на юге Африки. Об этом сообщил глава центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Когда будет получен штамм, то мы, естественно, проверим экспериментально, насколько изменяется или не изменяется вируснейтрализующая способность сыворотки, полученная к "Спутнику V" по отношению к эту штамму, о чем мы сообщим всей мировой общественности", - заявил Гинцбург "Интерфаксу".

Ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 был обнаружен в Южной Африке, а также в Ботсване, Израиле и у одного из туристов, который прилетел в Гонконг из Южной Африки. Всего вирус был обнаружен примерно у ста человек, а у самого варианта коронавируса B.1.1.529 обнаружено более 30 мутаций, что, по оценкам вирусологов, может стать "серьезной проблемой".

В России постоянно ведется мониторинг штаммов коронавируса, в том числе новых, и на данный момент два отечественных учреждения вошли в список аккредитованных по мониторингу ВОЗ, они же занимаются тестированием на эффективность и протективную активность вакцин, говорил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Накануне ВОЗ анонсировала экстренную встречу 26 ноября по поводу нового штамма, на нем, предположительно, специалисты решат, можно ли считать его "вызывающим беспокойство".