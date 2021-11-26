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26.11.2021 03:10
Рубрика: В мире

Суд Польши не согласился с "Конституцией" Европы

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Ряд положений ключевого для Евросоюза документа - Европейской конвенции по правам человека - несовместим с Конституцией Польши. К такому выводу пришел Конституционный суд этой страны. Европейская конвенция по правам человека оказалась весьма неудобным для польских властей инструментом.

В связи с проводимой Варшавой с 2017 года судебной реформой в Европейский суд по правам человека уже поступило 27 исков против Польши. Большая часть из них - о том, соответствуют ли нововведения в польских судебных органах статье 6 конвенции - о праве на справедливое публичное разбирательство. В мае был создан прецедент - ЕСПЧ осудил Польшу за нарушающее европейские нормы назначение конституционного судьи. Речь в иске шла о том, является ли законным приговор, вынесенный судьями, чье назначение в результате судебной реформы может вызывать вопросы.

Фото: Getty Images
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И поскольку ЕСПЧ встал на сторону истца, стало понятно, что теперь в Страсбурге можно оспорить многие вынесенные в Польше приговоры. В последнее время, по данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna, в ЕСПЧ поступает все больше именно таких жалоб. Неудивительно, что Варшава настаивает, что Европейский суд по правам человека не имеет права проверять законность избрания польских судей Конституционного суда. В июле генпрокурор, он же министр юстиции Польши Збигнев Зебро, направил в Конституционный суд запрос на этот счет, ссылаясь на майский прецедент.

И судьи польского КС вынесли решение, что "ряд положений Европейской конвенции по правам человека несовместимы с Конституцией Польши". Ну а поскольку ранее польский Конституционный суд признал, что законодательство страны имеет приоритет перед законами Евросоюза, можно считать, что теперь у Варшавы окончательно развязаны руки. При этом, как напоминает Deutsche Welle, Брюссель оказался не в состоянии лишить Польшу средств из европейских фондов за невыполнение общеевропейских законов.

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