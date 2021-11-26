Суд в Москве признал аккаунты трех автоблогеров запрещенными в РФ

Таганский районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры Москвы о признании информации, размещенной в трех аккаунтах в социальной сети запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Кроме трех аккаунтов в Instagram, суд признал запрещенными и 13 страниц "ВКонтакте". Речь идет о об аккаунтах трех автоблогеров, которые выкладывали ролики с опасным вождением и ездой с нарушением ПДД. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова, прокуратура Москвы по поступившему из Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве обращению провела проверку соблюдения требований законодательства при размещении информации в сети "Интернет". По ее словам, было установлено, что пользователями трех аккаунтов размещаются материалы, в которых они рассказывают и показывают большому кругу подписчиков, как можно ездить без номеров и уходить при нарушениях скорости и разметки от штрафов с камер видеофиксации.

Прокуратура установила, что аккаунты этих блогеров имеют большое количество подписчиков - 2,1 млн, 460 тыс, 55,1 тысячи. При этом доступ к этим ресурсам свободный, и их может смотреть любой пользователь.

По мнению прокуратуры, распространение такой информации, поощрение и призывы к различным нарушениям ПДД, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения. В надзорном ведомстве напомнили, что распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено законом. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Таганского суда после вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор. После чего URL-адреса страниц и аккаунтов блогеров будут внесены в Единый реестр, как содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк, заявила что работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности дорожного движения контента будет продолжена.